Solarino, in una stalla aveva droga e un'arma: lo arrestano e perde il reddito di cittadinanza

I carabinieri di Solarino (Siracusa), con il supporto delle unità del Nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi e dei carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno eseguito delle perquisizioni nelle aree rurali del paese e hanno arrestato un uomo di 58 anni che deteneva 24 grammi di cocaina, 54 di hashish e 26 di marijuana in una stalla di sua proprietà. All’uomo è stata sequestrata anche una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa con caricatore pieno e 47 proiettili. L’arma verrà inviata al Reparto investigazioni scientifiche (Ris) di Messina per verificare l’eventuale utilizzo in episodi criminosi. L'arrestato percepiva il reddito di cittadinanza che gli è stato revocato.

