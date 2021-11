Maltempo, nel Siracusano famiglie salvate dai sommozzatori. Il video degli allagamenti

I carabinieri dei comuni montani della Compagnia di Noto (Siracusa) sono stati impegnati dalle prime ore della mattina a soccorrere gli automobilisti rimasti in panne a causa delle impreviste e abbondanti precipitazioni. Fiumi di fango e ghiaccio hanno inondato la SP23 e la SS124 nel territorio del comune di Palazzolo Acreide dove numerose sono state le autovetture che si sono fermate sulle strade ed i cui conducenti hanno chiamato il 112 per chiedere soccorso. Tra i primi a intervenire i carabinieri di Cassaro e Buscemi che hanno soccorso, tra gli altri, un medico che doveva recarsi con urgenza nel capoluogo aretuseo. Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno effettuato 300 interventi per il maltempo in Sicilia. Le maggiori criticità, riferisce un tweet, sono state a Modica, nel Ragusano, e ad Augusta, nel Siracusano. A Traversa Santannera, in quest’ultima provincia, due famiglie bloccate sul tetto delle loro case sono state individuate da un elicottero dei vigili del fuoco e salvate dai sommozzatori.

Nel video dei vigili del fuoco la situazione nel Siracusano.

© Riproduzione riservata