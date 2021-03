Lo spaccio a Melilli avveniva sfruttando le cassette della posta e auto in disuso parcheggiate per strada e usate come nascondigli per la droga. Così operava il sodalizio criminale che è stato sgominato oggi dai carabinieri di Augusta e che era attivo tra Melilli e Siracusa. Sette le persone arrestate.

Il video dei carabinieri mostra il modus operandi del gruppo al capo del quale c'era Rosario Vinci.

© Riproduzione riservata