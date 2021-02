Fucili e armi nascosti in casa, arrestato 50enne a Siracusa

Un deposito di armi e droga è stato scoperto dai carabinieri a Siracusa. In manette è finito Fabiano Garofalo, di 50 anni. Nell’abitazione dell’uomo i militari hanno trovato un arsenale.

In particolare, un ordigno esplosivo di fattura artigianale, del peso di circa 500 grammi di cui 400 di polvere nera o da sparo, completo di miccia di accensione; un fucile semiautomatico con canna mozzata risultato rubato a Siracusa nel 1992; tre pistole semiautomatiche, alcune già cariche; un revolver già carico con cinque proiettili inseriti nel tamburo; munizioni di vario tipo e calibro, anche da guerra, utili per l’impiego delle armi rinvenute. E poi anche un chilogrammo circa di cocaina; 40 grammi di crack; 70 grammi circa di hashish; 280 grammi circa di marijuana; materiale per il taglio e il confezionamento della droga, tra cui anche una macchina per il confezionamento "sottovuoto"; una radio portatile sintonizzabile sulle frequenze in uso alle forze di polizia.

I militari, durante la perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto, sotto un divano in una delle camere, del materiale compromettente, cioè una cassaforte porta fucili, e anche una seconda cassaforte di dimensioni più piccole, ed un giubbotto antiproiettile, completo di borsa da trasporto, di foggia analoga a quella in uso alle guardie particolari giurate. Una ulteriore cassaforte è stata trovata murata alla parete. Vistosi nei guai l’indagato ha tentato di guadagnare la fuga correndo verso l’uscita dall’appartamento ma è stato raggiunto e bloccato. L'indagato, per non compromettersi, non aveva riferito ai militari che dentro una delle casseforti da forzare era presente il potente ordigno esplosivo che poi è stato rinvenuto e che sarebbe potuto facilmente esplodere se solo le scintille del frullino utilizzato per aprire il forziere avessero attinto la miccia a cui era collegato. L’ordigno è stato poi disinnescato e distrutto dagli artificieri dei Carabinieri, intervenuti in supporto da Catania.

