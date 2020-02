Traffico di droga, scattano quattro arresti a Siracusa

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Siracusa, su delega della procura della Repubblica di Catania – Direzione Distrettuale Antimafia, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

L'ordinanza è stata emessa dal gip presso il Tribunale di Catania nei confronti di Giuseppe Scordino, 47enne, Francesco Salemi, 51enne, Carmelo Nillo, 33enne e Giuseppe Capodieci, 49enne.

Si tratta del seguito dell’attività di indagine già svolta dalla Compagnia carabinieri di Siracusa su coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia etnea, grazie alla quale è stata disarticolata una complessa organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti a Siracusa, nella zona di via Marco Costanzo. Le indagini avevano consentito di ottenere dal gip l’emissione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di diciotto persone. In quattro, però, si erano sottratti ma poi arrestati a marzo dello stesso anno.

Nonostante il duro colpo subito, l’organizzazione, così come scoperto dagli inquirenti, ha continuato ad operare attraverso i quattro indagati raggiunti oggi dal nuovo provvedimento cautelare, che, attraverso un referente incaricato di ricevere disposizioni dai vertici in stato di latitanza e di curare gli aspetti organizzativi del sodalizio, hanno proseguito le attività illecite.

