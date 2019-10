Maltempo in Sicilia, il video dei danni: coltivazioni e serre distrutte

Il maltempo investe la Sicilia e si contano i danni. Come si vede in questo video, le piogge abbondanti cadute nel corso di queste ultime ore hanno causato l’allagamento di diverse strade attorno a Siracusa e nella zona sud in direzione Avola e Fontane Bianche.

Danni anche nella zona del Ragusano dove oltre 60 ovini sono morti per il maltempo nella zona di Ispica, nel Ragusano. Lo straripamento del torrente Favara ha provocato una strage di capre, pecore e agnelli dell’azienda Roccuzzo che produce ricotta e formaggi. Lo rende noto la Coldiretti Sicilia che stima il danno in oltre 100.000 euro.

