L’Ortigia regala un tempo alla Roma Vis Nova, ai capitolini gara 1 della finale per il settimo posto

Archiviato l’amarissimo capitolo dell’eliminazione dalla finale per il quinto posto per mano della De Akker Bologna che valeva la qualificazione alle coppe europee e il ricorso rigettato dalla Fin (ossia dalla Federazione italiana nuoto), a causa di quanto accaduto nella bella giocata lo scorso 1 maggio, l’Ortigia perde a Roma con la Roma Vis Nova nel primo round della finale per il settimo posto del campionato di massima serie nazionale di pallanuoto maschile.

In una partita povera di interessi, i capitolini hanno il merito di iniziare molto bene e di portarsi sul 4-0 nel corso del primo parziale. Il primo gol degli aretusei è siglato da Cassia a 7’39” della prima frazione.

La Roma Vis Nova, che nella sua semifinale era stata eliminata dal Posillipo, colpisce ancora nella seconda frazione e va all’intervallo lungo sull’8-3 e su un comodo +5.

I siciliani tornano in acqua più motivati. Cominciano la rimonta che ha più spinta nell’ultima frazione. Campopiano, Di Luciano e La Rosa avvicinano i biancoverdi al -1. Al termine del match, per l'Ortigia tripletta di Campopiano, due per Cassia e La Rosa. Venerdì 16 maggio a Siracusa gara 2.