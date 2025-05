L'Albatro cade a Cassano nel big match e chiude secondo, play-off scudetto con i Black Devils Merano

In Serie A Gold, lombardi si impongono 29-25 e chiudono al primo posto confermandosi, peraltro, bestia nera dei siciliani sconfitti anche in casa nel match di andata. Nei play-off per il tricolore sfida all'Alperia Black Devils a partire dal 17 maggio