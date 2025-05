Serie A Gold, l’Albatro chiude la regular season col botto: a Cassano per difendere il primo posto

I blu arancio di Mateo Garralda, primi in solitaria, vogliono mantenere la pole position per le semifinali che inizieranno il prossimo 17 maggio. E c'è anche da seguire con attenzione il match tra Alperia Black Devils e Sparer Eppan con i padroni di casa che con 39 punti possono ancora dire la loro per migliorare la posizione.

In palio il primo posto nella stagione regolare ed una griglia dei play-off scudetto della pallamano maschile meno complicata. La capolista Teamnetwork Albatro va a Cassano Magnago per l’ultima giornata della Serie A Gold per difendere il primato che garantisce il vantaggio di giocare le eventuali belle negli spareggi per il tricolore in casa.

Qualunque sia il risultato, Siracusa tornerà a giocare una partita di questo tipo dopo 30 anni e l’Albatro vuole arrivarci nella migliore condizione possibile. I varesini all'andata si imposero alla palestra Pino Corso per 26-30: era il 30 novembre scorso. La formazione isolana sta vivendo un momento magico avendo vinto nove partite di fila.

Il tecnico spagnolo, alla vigilia di quello che può essere tranquillamente definito un antipasto dei play-off, continua a ripetere il mantra che ha inculcato ai suoi sin dall’arrivo: ogni partita ha la sua storia.

Garralda: «I ragazzi sanno che devono fare sempre meglio»

«I ragazzi lo sanno - dice Garralda - in ogni partita devo fare meglio di quella precedente. L’obiettivo deve essere sempre migliorare in difesa, in attacco e ancora nel ritorno in difesa. In questa settimana abbiamo lavorato molto perché l’obiettivo di vincere a Cassano deve entrare nella mentalità di ognuno di noi. Loro hanno un’ottima difesa, contro le grandi ha sempre preso pochi gol. Questo deve essere per noi il motivo in più per giocare con grande intelligenza la palla in attacco».

Le partite della tredicesima giornata di ritorno

Sabato 3 maggio

Junior Fasano-Macagi Cingoli alle 19

Publiesse Chiaravalle-Pressano alle 19

Alperia Black Devils-Sparer Eppan alle 19

Camerano-Raimond Sassari alle 19

Bolzano-Secchia Rubiera alle 19

Cassano Magnago-Teamnetwork Albatro alle 19

Bressanone-Conversano alle 19

Classifica

Teamnetwork Albaro 41 punti

Cassano Magnago 39

Alperia Black Devils 39

Conversano 38

Raimond Sassari 35

Bressanone 28

Bolzano 26

Junior Fasano 20

Macagi Cingoli 20

Sparer Eppan 19

Pressano 16

Publiesse Chiaravalle 16

Camerano 8

Secchia Rubiera 5.