Così fa male, l'Ortigia cade a Bologna e dice addio all'Europa

Addio quinto posto, addio Europa. L'Ortigia perde a Bologna con la De Akker per 12-11 nella bella della semifinale play-off per il quinto posto del massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile e chiude nel peggior modo possibile la sua stagione al termine di un match dai due volti: perfetto fino all'intervallo, nervoso e incattivito dalla terza frazione in poi.

Saranno i felsinei ad andare nella Len Conference Cup indipendentemente dal risultato della serie finale per il quinto posto con il Posillipo.

L'Ortigia subisce ancora una beffa alla piscina Carmen Longo. Dopo quella in gara 1 per 11-10 con un successo sfumato negli ultimi 90 secondi, arriva, infatti, un'altra sconfitta di misura maturata però in modo diverso.

Forti dal perentorio 14-6 di tre giorni fa a Siracusa, la squadra di Piccardo ha iniziato - sull'onda lunga del match di ritorno - in modo positivo la bella.

Al vantaggio iniziale dei bolognesi, infatti, i biancoverdi hanno risposto con tre reti consecutive di Inaba, Cassia e Kalaitzis. Non finisce qui però: i siciliani vanno addirittura sul +3 grazie a Campopiano che in avvio di seconda frazione trasforma un rigore per il 4-1. Lucci, sempre su penalty, acciorcia ma Kalaitzis firma il 5-2 ad 1'08" dall'intervallo lungo.