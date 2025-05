Ortigia a Bologna per chiudere il conto, in palio la finale per il quinto posto e l'Europa

Ogni discorso, comunque, passa dalla gara di domani, con l’Ortigia che, in virtù della netta vittoria di ieri, con un punteggio largo e un totale dominio del gioco, potrebbe essere considerata favorita. Ma non è così: innanzitutto perché, a Bologna, la De Akker si trasforma; in secondo luogo perché Mistrangelo avrà già preparato le contromisure da attuare; infine, elemento statistico, per i biancoverdi quest’anno la piscina bolognese sembra stregata.

Il passaggio del turno vale soprattutto il passaggio a una coppa europea. Non più l'Euro Cup perché da quest’anno, la quinta e la sesta classificata in Italia saranno ammesse alla Conference Cup, nuova competizione della Len. In poche parole, andare in finale, oltre all’opportunità di giocarsi il quinto posto, che è pur sempre un piazzamento di prestigio, dà anche la certezza di partecipare alla coppa il prossimo anno.

Ottimismo. Questa la parola chiave in casa Ortigia dopo il netto successo casalingo sulla De Akker in gara 2 delle semifinali dei play-off per il quinto posto.

Tuttavia, la squadra di Piccardo è sembrata in grande condizione fisica e mentale e, se riuscisse a mantenere lo stesso atteggiamento di gara 2, avrebbe buone possibilità di farcela e togliersi una bella soddisfazione. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della De Akker Bologna.

Alla vigilia, l’attaccante Yusuke Inaba è consapevole che gli avversari saranno ancora più agguerriti e che il match di domani sarà molto diverso da quello di ieri pomeriggio: «Ieri siamo scesi in acqua avendo ben chiaro che per noi vincere era molto importante sotto diversi aspetti. Volevamo riscattare la sconfitta di gara 1 e abbiamo giocato senza paura, restando uniti fino alla fine, senza mai rilassarci o staccare un po’ la spina, neanche quando eravamo avanti di molti gol. Sicuramente Bologna, dopo la pesante sconfitta subita, cercherà in tutti i modi di non commettere errori e di non farci prendere vantaggio. Giocheranno in casa, saranno carichi e cercheranno di vincere a tutti i costi, ma noi ci faremo trovare pronti, perché adesso vogliamo fortemente questa vittoria, consapevoli che sarà una partita diversa rispetto all’ultima».

Il talento giapponese spiega cosa dovrà fare l’Ortigia per aggiudicarsi questa gara decisiva: «Per riuscire a vincere a Bologna sarà fondamentale mantenere la calma. Sappiamo bene che, quando ci innervosiamo, finiamo per disunirci e smettiamo di giocare insieme, perdendo lucidità. Ecco perché dovremo esser bravi a tenere la concentrazione altissima fino all’ultimo secondo. Se restiamo concentrati e uniti siamo una vera squadra, forte e capace di proporre un’ottima pallanuoto come accaduto ieri. Dovremo ripetere la prestazione di gara 2 e cercare di avere questo atteggiamento anche a Bologna. Siamo carichi e pronti».