L'Ortigia travolge la De Akker e pareggia il conto, l'accesso alla finale per il quinto posto si decide alla bella

L'equilibrio dura un tempo, poi è un assolo dell'Ortigia che vince a mani basse la sfida di ritorno con la De Akker Team Bologna per 14-6 della semifinale dei play-off per il quinto posto del massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile.

I biancoverdi portano così la serie alla bella che si disputerà l'1 maggio alle 15. All'andata vinsero (in modo rocambolesco) i felsinei 11-10. Ci sarà senza dubbio un clima molto caldo con una posta in palio pesante perché apre le porte ad una competizione europea.

Alla piscina Caldarella di Siracusa, che ha accolto circa 400 spettatori, la squadra allenata da Stefano Piccardo non ha avuto problemi per superare la De Akker. Il sette siciliano è stato abile a sfruttare le superiorità numeriche (10 su 15) e ha difeso benissimo in inferiorità concedendo la rate soltanto in due occasioni su 13. Kalaitzis e Campopiano con una tripletta a testa sono stati i migliori marcatori della sfida.