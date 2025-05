L'Albatro suona la settima, Cingoli battuto e vetta solitaria in A Gold

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Anche se a fatica. La Teamnetwork Albatro supera il Macagi Cingoli nella decima giornata del campionato di serie A Gold di pallamano maschile e, grazie al ko del Cassano Magnago a Conversano, guadagna il primo posto in solitario in classifica. Un evento che non capitava da molto a una compagine isolana. Probabilmente dai tempi dell'Ortigia negli anni '80 e '90.

Vale oro, quindi, la settima affermazione di fila della squadra siracusana che, davanti al proprio pubblico, si impone 33-31 su una formazione in forma e reduce da cinque successi consecutivi.

A confermare quanto di buono fatto dagli avversari, anche il loro avvio. Nel primo tempo, infatti, i marchigiani, hanno sorpreso i bluarancio che hanno commesso qualche errore di troppo in difesa. E in attacco non è andata meglio: la prima rete dei siciliani arriva dopo sei minuti. Questo non impedisce agli isolani di chiudere il primo tempo avanti di una rete sul 16-15.