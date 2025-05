L'Albatro riceve il Cingoli e punta alla settima vittoria di fila

L'Albatro non vuole fermarsi e dopo il successo nel turno infrasettimanale a Rubiera torna in campo puntando alla settima vittoria consecutiva. Obiettivo che servirebbe anche a mantenere, quantomeno, il vantaggio a quattro lunghezze dalla quinta posizione e a continuare la corsa verso i play-off scudetto.

La squadra siciliana, capolista della serie A Gold di pallamano maschile assieme al Cassano Magnago, riceve il Cingoli per la decima partita di ritorno. La sfida si gioca sabato 12 aprile al Pala Pino Corso di Siracusa alle 16,30 con diretta streaming su PallamanoTv.

La formazione allenata da Mateo Garralda riceve quindi il Cingoli che grazie a due vittorie di spessore su Sassari e Conversano può dire la sua nella corsa salvezza.

I marchigiani, dopo i 5 soli punti conquistati all’andata, arrivano a Siracusa con una serie di cinque vittorie consecutive.

«Non sarà una partita semplice - ammette il tecnico dei siracusani Mateo Garralda - Cingoli è una delle squadre più in forma del momento. L’ho ricordato più volte ai ragazzi nelle due partite precedenti che sulla carta ci davano per favoriti. Ho detto loro di tenere bene in mente cosa aveva fatto Cingoli a Sassari. Dovremo dare il massimo dal primo all’ultimo secondo. C’è una classifica talmente corta che un eventuale passo falso ti può far perdere posizioni importanti».