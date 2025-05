L'Albatro suona la sesta, Rubiera travolto e vetta alla Serie A Gold mantenuta

Trasferta fruttuosa in Emilia Romagna dove i siciliani si sono imposti 36-16 al termine di una partita a senso unico. Il successo permette agli uomini allenati da Mateo Garralda di continuare a primeggiare sia pure in condominio col Cassano Magnago, vittorioso in casa nel big match di questo turno infrasettimanale con la Raimond Sassari. Aretusei e lombardi condividono il primo posto a quota 35. I play-off scudetto si avvicinano: il vantaggio dal quinto posto sale a quattro lunghezze.

Il match di questa sera è stato senza storia con i padroni di casa in chiara difficoltà a reggere l’urto degli avanti degli ospiti e, soprattutto, la difesa aggressiva. Sabato 12 l'Albatro torna in casa, al Pino Corso, per ospitare dopo due trasferte consecutive il Cingoli autentica sorpresa di questa fase della Serie A Gold e che oggi ha avuto la meglio sul Pressano per 32-29.

Rubiera-Teamnetwork Albatro 16-36

Rubiera: Rivi, D. Bartoli 1, Benci 1, Bortolotti 1, Errico, Oleari 3, Kasa 1, D’Agata, R. Bartoli, Gonzalez Parra, Hila 2, Giovanardi 1, Strada 2, Bonassi 3, Fedila 1, Boni. Allenatore Luca Bartoli

Teamnetwork Albatro: Marino, Sciorsci 2, Pauloni 5, Fasanelli, De Luca 4, Molina, Vinci 5, Coutinho 1, Guggino 5, Sanek 3, Hermones, Cirilo 4, L. Mantisi 1, Karanovic 2, Angiolini 4. Allenatore Mateo Garralda

Arbitri: Marco Di Domenico - Lorenzo Fornasier

Note. Primo tempo: 7-15

I risultati della nona giornata di ritorno

Cassano Magnago-Raimond Sassari 29-21

Publiesse Chiaravalle-Camerano 32-24

Macagi Cingoli-Pressano 32-29

Bolzano-Sparer Eppan 35-36

Alperia Black Devil-Bressanone 40-34

Junior Fasano-Conversano 26-29

Secchia Rubiera-Teamnetwork Albatro 16-36

Classifica

Cassano Magnago 35 punti

Teamnetwork Albatro 35

Conversano 33

Alperia Black Magic 33

Raimond Sassari 31

Bolzano 25

Bressanone 24

Junior Fasano 18

Sparer Eppan 17

Macagi Cingoli 16

Publiesse Chiaravalle 16

Pressano 13

Camerano 6