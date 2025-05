L'Albatro non vuole perdere la testa, a Rubiera per mantenere il primo posto

Torna in campo la Teamnetwork Albatro dopo la convincente vittoria a Pressano di sabato scorso. Nel turno infrasettimanale della Serie A God di pallamano maschile, giunta alla quint'ultima giornata della stagione regolare, i siciliani fanno visita al fanalino di coda Rubiera nel più classico dei testa-coda. La sfida si gioca domani, mercoledì 9 aprile alle 20,30 con diretta streaming su PallamanoTv.

In palio due punti molto pesanti, sia per i siracusani che per gli emiliani. La squadra allenata da Mateo Garralda non vuole abbandonare il primo posto, sia pure in condominio con il Cassano Magnago, per continuare la corsa verso i play-off scudetto; i padroni di casa, invece, hanno necessità dell'intera posta per sperare di abbandonare l'ultima posizione in classifica, quella che alla fine della stagione regolare, condanna subito alla retrocessione.

Garralda, dunque, tiene alta la concentrazione dei suoi ragazzi che a Rubiera cercano la sesta vittoria di fila. E guarda al match in Emilia Romagna come se fosse una finale.