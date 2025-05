Pallanuoto, Ortigia ribaltata dal Trieste

L’Ortigia Siracusa si arrende alla grande determinazione di Trieste nella penultima giornata della regular season di A-1 di pallanuoto. Si interrompe la striscia positiva dei biancoverdi che, dopo tre vittorie consecutive, cadono fuori casa. Buono l’approccio al match degli uomini di Piccardo, che giocano bene le due fasi, trovano il vantaggio con La Rosa e, dopo il momentaneo pareggio dei giuliani, si portano sul 3-1 con Di Luciano e Kalaitzis; poi subiscono il gol di Mezzaroba, ma grazie a una girata volante di Napolitano concludono il primo tempo sul 4-2. Nel secondo parziale, partenza super dei triestini, trascinati da Manzi, la cui doppietta vale il pareggio. L’Ortigia non si scompone, con Inaba e Napolitano si riporta avanti di due reti. Trieste riesce a tornare in parità, ma i biancoverdi sono cinici e, proprio a fil disirena, si portano nuovamente a +1 con Campopiano.

All’intervallo lungo l’Ortigia conduce 7-6. Nel terzo tempo, però, i triestini reagiscono con vigore e costruiscono un parziale di 4-0 che ribalta completamente il destino della partita, segnato nell’ultimo parziale che fissa il punteggio finale sul 15-10 per i padroni di casa. “In certi momenti abbiamo difeso male - commenta amaro Stefano Piccardo, coach dell’Ortigia - in particolar modo nel terzo tempo, quando non ci siamo coperti come dovevamo. A quel punto, inevitabilmente, la gara ci è sfuggita. A livello offensivo abbiamo fatto vedere anche buone cose, segnando dieci gol. Loro si stanno giocando il quarto posto e l’accesso alle semifinali scudetto. Hanno fatto una seconda parte di gara importante. Sono indubbiamente più bravi, hanno dimostrato di essere migliori di noi. Se arriveranno quarti, lo avranno meritato».