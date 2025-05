L'Albatro vince ancora, blitz a Pressano e vetta del campionato

Anche in Trentino Alto Adige nuova prova di carattere. Siciliani sempre in vantaggio, hanno dovuto subire la resistenza dei padroni di casa bravi a reggere l’urto fino al 10’ della ripresa. Nel primo tempo bluarancio subito pronti a provare l’allungo, quindi un parziale di 0 a 4 che ha permesso agli uomini di Dumnic di pareggiare momentaneamente il conto. Nel secondo tempo equilibrio ancora vivo per un terzo di gioco. I gialloneri locali raggiungono nuovamente il pareggio sul 18 pari, ma è l’inizio di una reazione veemente del sette di Garralda che inizia ad allungare inesorabilmente.

Difesa attenta, le parate di Hermones -che si concede anche un gol dalla distanza - e le reti di Sciorsci e Cirilo abbattono qualsiasi rischio e portano a casa altri due punti importanti in chiave play off.

Adesso poco tempo per riposare. Mercoledì 9 aprile ancora in campo e di nuovo in trasferta questa volta sul campo del Rubiera, fanalino di coda del campionato e a caccia di punti per evitare l'ultimo posto e la retrocessione diretta in seconda serie nazionale.

Pressano-Teamnetwork Albatro 24-31

Pressano: Facchinelli, M. Moser, Villotti, N. Rossi 2, Pilati, D’Antino 8, F. Rossi 2, Mazzucchi 1, Martinati, M. Piffer, Folgheraiter, L. Piffer, N. Moser, Loizos, Hamouda 9, Soria, Fraj 2. Allenatore Branko Dumnic

Teamnetwork Albatro: Marino, Sciorsci 7, Pauloni 2, Fasanelli, De Luca, Molina, Vinci 3, Coutinho, Guggino 1, Sanek 4, Hermones 1, Cirilo 10, L. Mantisi, Karanovic 1, Angiolini 2. Allenatore Mateo Garralda

Arbitri: Gianna Stella Merisi e Andrea Alejandra Pepe

Note. Primo tempo 12-14

I risultati dell'ottava di ritorno

Sabato 5 aprile

Raimond Sassari-Junior Fasano 34-24

Bressanone-Publiesse Chiaravalle 34-33

Conversano-Bolzano 33-27

Camerano-Cassano Magnago 27-28

Pressano-Teamnetwork Albatro 24-31

Sparer Eppan-Macagi Cingoli 34-35

Alperia Black Devils-Secchia Rubiera 30-24

Classifica

Cassano Magnago 33 punti

Teamnetwork Albatro 33

Conversano 32

Raimond Sassari 31

Alperia Black Devils 31

Bolzano 25

Bressanone 24

Junior Fasano 18

Sparer Eppan 15

Publiesse Chiaravalle 14

Macagi Gingoli 14

Pressano 13

Camerano 6

Secchia Rubiera 5.