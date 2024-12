Pallanuoto A1, l'Ortigia si aggiudica il derby con la Nuoto Catania

Gli ospiti biancoverdi offrono una prova di grande intelligenza e pazienza, con quell’applicazione che coach Piccardi aveva chiesto ai suoi ragazzi, molto bravi sia a uomo in più che in inferiorità numerica.

«Abbiamo controllato la partita dall’inizio alla fine - sottolinea La Rosa - giocando una buona pallanuoto in una piscina difficile. I ritmi sono stati abbastanza alti e, infatti, a volte ci è mancata un po' di lucidità, cosa che ci ha portato a essere un pò imprecisi e a non sfruttare al meglio alcune opportunità, ma in ogni caso abbiamo giocato una buona gara. Abbiamo raggiunto l’obiettivo, per nulla scontato, degli ottavi di Euro Cup e in campionato, anche se avremmo voluto avere qualche punto in più, siamo comunque a tre punti dal quarto posto. Il nostro obiettivo, d’altra parte, è entrare nelle prime cinque e non siamo così lontani».

Sul fronte opposto è inevitabilmente un altro lo stato d’animo. «Sapevamo sarebbe stata una partita complicata - considera Eugenio Russo, attaccante della Nuoto Catania - loro sono una buona squadra che partecipa alle coppe con ottime individualità. Durante il secondo tempo abbiamo sbagliato parecchie opportunità e loro sono stati bravi a punirci creando quel gap di tre, quattro gol che si è rivelato poi decisivo per il per chiudere il risultato. Nonostante questo siamo stati bravi a non mollare cercando di giocarci la nostra partita. Adesso cercheremo di sfruttare le vacanze per lavorare sulle nostre mancanze e di ripartire nella maniera giusta a gennaio».