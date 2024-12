Pallanuoto Euro Cup, l'Ortigia conquista gli ottavi: sconfitto 14-11 il Panionios

Lo sport siciliano prova a farsi largo in Europa. grazie all’Ortigia. Una qualificazione meritata dopo una vittoria non scontata, contro un’avversaria che ha dato a lungo filo da torcere. La formazione di Siracusa accede agli ottavi di finale dell’Eurocup di pallanuoto, dopo avere sconfitto i greci del Panionios per 14-11, e dopo essere stata sotto per 6-7 a metà gara. Poi con un terzo tempo eccellente, concluso con il parziale di 6-1, i siciliani hanno firmato una partita di grande spessore.

A fine gara, coach Stefano Piccardo è visibilmente soddisfatto per la prestazione e per l’obiettivo raggiunto: «Sono davvero molto orgoglioso, perché la squadra ha giocato una partita che non era affatto facile e lo ha fatto con determinazione e attenzione a ogni particolare. Sono contento di come i ragazzi hanno interpretato il match. Sono stati tre mesi veramente difficili e lo sono tuttora, perché adesso abbiamo un bel ciclo di partite importantissime in campionato, dove dobbiamo recuperare un pò di terreno, però devo dire che la squadra, anche oggi, in un momento di fatica, si è adattata al tipo di gioco e ha fatto bene. Passare il turno è un grande risultato».