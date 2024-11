Pallanuoto A1, l'Ortigia a caccia della vittoria perduta

Servirà la migliore Ortigia per tornare alla vittoria nel campionato di A1 di pallanuoto, nel posticipo di domani contro l’Iren Genova Quinto. Il successo manca dallo scorso 20 ottobre, ma tra i siracusani c’è più fiducia - nonostante la sospensione per doping di Bitadze - dopo i segnali di crescita e la splendida affermazione, in Europa, contro gli ungheresi del Bvsc.

«Affronteremo una squadra forte e ben organizzata - osserva il capitano biancoverde Christian Napolitano - un avversario indubbiamente ostico, con giocatori importanti. Soprattutto hanno un centroboa fortissimo come Aicardi, che a mio avviso rimane uno dei migliori in circolazione, che potrebbe ancora dire la sua ad altissimi livelli. La vittoria contro il Bvscci ha dato tanta fiducia e la conferma che bisogna continuare a lavorare duramente come stiamo facendo. Contro gli ungheresi ho visto tanta maturità e spero di rivederla anche nelle prossime gare. Domani sarà una bella battaglia e dobbiamo vincerla per poi continuare a lavorare duramente, perché il campionato è molto lungo e noi dobbiamo crescere ancora».