Pallanuoto A1, Ortigia trova fiducia e gol: finisce 22 a 10 per gli aretusei sui romani dell'Onda Forte

Una prestazione da favola per l'Ortigia che supera il momento di difficoltà, ritrova il successo contro l’Onda Forte e conquista i primi tre punti in classifica nel campionato di serie A1. Finisce 22-10 sui romani, con la partita chiusa virtualmente già nel terzo tempo. La squadra di Piccardo convince, contando sul ritorno tra i pali di Tempesti (che ha anche parato un rigore) e su una condizione

fisica migliore.

L'uomo della partita

Francesco Cassia, autore di 4 gol, è stato tra i protagonisti della formazione allenata da coach Piccardo: «È stata una vittoria ampia - sottolinea - che ci ridà un pò di fiducia, vista la disastrosa prima partita di campionato. Vincere fa bene al morale e ci restituisce un pò di consapevolezza. Però, come ci diciamo sempre, siamo in fase di rodaggio, possiamo migliorare ancora tanto, ci sono tante cose da aggiustare, soprattutto in difesa, perché prendiamo una media di dieci gol. Ad ogni modo, se giochiamo in questa maniera in avanti, stando larghi e contenendo anche le ripartenze degli avversari, possiamo vedere dei miglioramenti. Oggi, poi, rispetto alla scorsa gara con la Vis Nova e a quella in Euro Cup contro BVSC, siamo stati bravi a non innervosirci, rimanendo freddi e

mantenendo il controllo del match».