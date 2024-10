Pallanuoto, serie A1: esordio amaro per una Ortigia irriconoscibile

Sconfitta amarissima per un’Ortigia irriconoscibile, che ha sbagliato tanto, lasciando via libera alla Roma Vis Nova nel primo turno del massimo campionato di pallanuoto. I capitolini hanno vinto in casa 11-7, contro una formazione contratta, lenta, imprecisa, che ha pagato a livello mentale e atletico la tiratissima partita di Euro Cup, vinta giovedì sera contro i greci del Vouliagmeni.

Dopo il match parla anche il capitano Christian Napolitano, senza mezzi termini: «Al di là della stanchezza, una squadra come la nostra non può concedersi questi black-out. Abbiamo fatto tutto da soli, sbagliando tutto e permettendo alla Vis Nova di vincere giocando una partita normale. Incassiamo questo pugno e andiamo avanti, per me è stato uno dei pugni più forti che ho preso nella mia carriera. Chiedo scusa ai nostri tifosi. Adesso testa bassa e lavorare. In settimana analizzeremo tutto, per fortuna poi giocheremo già giovedì in Coppa».