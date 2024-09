Ad Augusta il Trofeo delle Regioni di mototurismo

Il Trofeo delle Regioni prevede una serie di attività, statiche e dinamiche, che permettono ai motociclisti di immergersi tra i sapori, i profumi e le radici culturali dei territori visitati creando un bagaglio esperienziale di altissimo spessore. Tour in moto, visite culturali, degustazioni, socialità, questi e molti altri sono gli ingredienti di un viaggio in moto che ha tutte le carte in regola per conquistarsi un posto in prima fila tra i ricordi più belli. "Abbiamo, con grande entusiasmo e disponibilità - ha spiegato Giuseppe Di Mare, sindaco di Augusta- accolto la proposta di ospitare questo evento nazionale della federazione. Voglio ringraziare il presidente FMI Giovanni Copioli, il vice presidente Rocco Lopardo, Marco Caruso e tutta la federazione per aver portato ad Augusta questo trofeo di grande prestigio. Siamo sicuri che saranno giorni di grande condivisione e promozione per il nostro territorio”. “Sono felice e orgoglioso che l'evento di Mototurismo arrivi nella nostra provincia - ha detto l'on. Carlo Auteri, vice capogruppo ARS e componente della Commissione IV Ambiente e V Commissione Cultura - e, per la prima volta, ad Augusta come evento unico in Sicilia. Questa è un'occasione unica per tutti gli augustanesi. Voglio vivamente ringraziare l'assessore Elvira Amata per la sua lungimiranza nel promuovere il nostro territorio anche attraverso lo sport. Un grazie particolare al sindaco, sempre pronto a proiettare la nostra città verso la valorizzazione e pianificazione, un elemento fondamentale per la crescita di una città meravigliosa come Augusta”.

"Il Mototurismo si pone, ancora una volta - ha illustrato Giovanni Copioli, presidente FMI-quale mezzo ideale per scoprire un territorio, la sua storia e la sua cultura. Fin dalla sua prima edizione il Trofeo delle Regioni è cresciuto sensibilmente ed è, ogni anno, una manifestazione che attira moltissimi tesserati. Ringrazio le autorità locali, il sindaco Giuseppe Di Mare, il Comitato Regionale Sicilia e tutti i partecipanti pronti a rendere unica questa festa".

"La Sicilia è terra di motori, passione e cultura - ha continuato Rocco Lopardo, vice presidente FMI e Coordinatore Commissione Turistica -Il Trofeo delle Regioni si svolgerà in una regione particolarmente ospitale e che ha deciso di cogliere le opportunità offerte dalle nostre iniziative. Ringrazio tutte le autorità locali e in particolare il sindaco Giuseppe di Mare, per credere in questi progetti. Quasi 1500 motociclisti potranno scoprire un territorio davvero sorprendente".“Da sei anni - ha detto Giuseppe Bartolucci, vicepresidente vicario FMI Italia- il Trofeo delle Regioni è molto più di una competizione sportiva: è un progetto che la Federazione Motociclistica Italiana porta avanti nel settore del Turismo con l’obiettivo di valorizzare e far vivere il territorio in maniera autentica. Ogni anno, grazie a eventi come questo, si crea un ponte tra le bellezze locali e chi le attraversa, promuovendo un turismo attivo e consapevole. La nostra missione è far sì che il Trofeo non sia solo un evento sportivo, ma un'esperienza che lascia un segno profondo nei territori che tocca, portando benefici concreti a livello locale e dando visibilità a luoghi spesso poco conosciuti”.

“L'edizione 2024 del Trofeo delle Regioni- ha concluso Salvatore Di Pace, presidente Co. Re. Sicilia FMI - sarà molto più di un semplice evento sportivo: sarà una vetrina per il nostro territorio e un’occasione concreta per dimostrare quanto il motociclismo possa essere un motore per la promozione culturale ed economica di bellezze autentiche e delle eccellenze enogastronomiche. La Sicilia, con la sua storia, il suo fascino e la sua identità unica, offrirà uno scenario perfetto per questa manifestazione. Siamo certi che chi parteciperà non solo vivrà un grande evento sportivo, ma tornerà a casa con la voglia di conoscere ancora di più questa terra straordinaria. Un ringraziamento speciale va alle autorità locali che, insieme a noi, credono nel potenziale di questa iniziativa per dare un impulso concreto al territorio”.