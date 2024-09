Pallanuoto, Champions tabù: l’Ortigia perde con il Sabadell e retrocede in Euro Cup

Non riesce l’impresa all’Ortigia di pallanuoto maschile: battuta d’arresto senza se e senza ma per gli aretusei che si inchinano al Sabadell, nonostante una prova generosa e l’exploit dell’attaccante giapponese Yusuke Inaba, autore di 5 reti. I siciliani, sconfitti 17-11 e classificatisi terzi nel quadrangolare, escono così dalla Champions League, giocheranno in Euro Cup, con la fase preliminare in programma a fine mese.

In acqua i biancoverdi hanno resistito per i primi due tempi, giocando quasi alla pari, ma alla distanza si sono arresi ai quotati catalani, che hanno impresso un cambio di passo, segnando un divario incolmabile nel finale.

«Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno - commenta il tecnico dell’Ortigia, Stefano Piccardo - abbiamo capito su cosa dobbiamo lavorare per crescere. Sono sicuro che, durante la stagione, ci toglieremo soddisfazioni». Yusuke Inaba (nella foto European Aquatics), che ha sfoderato una prestazione super, è più più che altro rammaricato per il risultato di squadra: «Ci manca il ritmo - sostiene il giapponese - e questo si traduce nei troppi gol incassati. Ma lo sapevamo, eravamo in ritardo di preparazione rispetto agli avversari, abbiamo iniziato la preparazione appena due settimane fa».