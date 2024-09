Pallanuoto, l'avventura dell'Ortigia in Champions comincia male: vincono i serbi di un soffio

Notte europea di rimpianti per l’Ortigia di pallanuoto maschile. Nella prima giornata del Qualification Round di EA Champions League, che si gioca a Sabadell (Spagna), la formazione siciliana lotta fino alla fine, ma esce sconfitta dalla sfida contro il Sabac. Il quadrangolare preliminare si apre con una battuta d’arresto, 14-13 il risultato finale, con un parziale di 10-6 nei primi due tempi, che i biancoverdi non sono riusciti a colmare, nonostante un grande rush finale. La squadra allenata da Stefano Piccardo paga qualche errore difensivo di troppo e brutte percentuali a uomo in più e a uomo in meno fino al terzo tempo contro i serbi. Di positivo va segnalata la crescita alla distanza dell’Ortigia e una buona tenuta psicologica che ha consentito di tornare in partita nell’ultimo tempo.

L’Ortigia tornerà in acqua oggi, alle 19.15, contro i francesi del Pays D’Aix. I preliminari di Champions League sono in programma fino a domani, domenica 15 settembre: in acqua diciotto squadre divise in due gironi da cinque a Dubrovnik, in Croazia e Oradea, in Romania e altrettanti da quattro squadre a Sabadell, in Spagna e Kragujevac, in Serbia. L’AN Brescia al debutto, nel girone C, a Oradea, ha superato 15-4 gli ellenici del Paok, trascinati dalla tripletta di Ferrero. Subentrata alla Pro Recco, travolta dai guai finanziari, l’Ortigia Siracusa sogna di accedere alla seconda fase della Champions.

Sabac-Ortigia 14-13

PARZIALI: 4-2, 6-4, 2-2, 2-5

SABAC: Gavrilovic, Novakovic, Kovacevic, Repanovic (Cap) 1, Toholj 1, Krug 1, Barac 4, Pljevancic, Macic 1, Dragovic 1, Stojanovic 3, Korac 2, Tomic. Allenatore: Nemanja Licanin

ORTIGIA: Tempesti, Cassia 4, Giribaldi, La Rosa 2, Di Luciano 2, Bitadze, Kalaitzis, Carnesecchi 1, Campopiano 2, Inaba 2, Marangolo, Napolitano (Cap), Ruggiero. Allenatore: Stefano Piccardo

Arbitri: Schopp (Germania) e Vasileiou (Grecia)

Superiorità numeriche: Sab 3/7 + 2 rig; Ort: 3/11 + 1 rig. Espulsioni definitive: Korac (S) nel 4° tempo per raggiunto limite di falli 13 settembre 2024