Da Noto al tetto d'Europa, Sallustro nuovo campione di Supermoto Hill Climb

Salvo Sallustro ne ha combinata un'altra delle sue. Ad inizio stagione dopo due titoli italiani consecutivi, aveva deciso di alzare l'asticella e di puntare con forza alle competizioni europee. Il siciliano, di Noto, vince la scommessa e arricchisce il suo palmarès con il titolo di campione europeo Supermoto Hill Climb. La vittoria internazionale è arrivata domenica 4 agosto nella tedesca Luckendorf, sede dell'ultima tappa del campionato internazionale.

La consacrazione di Luckendorf

Il quarto ed ultimo round è stato caratterizzato dall'instabilità climatica. Infatti, il venerdì tedesco è stato colpito da un violento temporale che ha complicato non poco il lavoro al MC Robur Zittau. Il giorno dopo la pioggia ha lasciato il posto al sole e fornendo le perfette condizioni per le qualifiche. Il tutto viene però rimescolato domenica dove una burrasca notturna ha bagnato tutto il percorso. Tutto questo però non ha fermato Salvo Sallustro che si è imposto in entrambe le manches tenendo a debita distanza sia il principale contendente al titolo, l'austriaco Bernhard Hörmann, sia lo svizzero Philippe Bongard. La vittoria di entrambe le uscite si è rivelata fondamentale poiché la vittoria del titolo è arrivata con appena 4 punti di scarto, 180 Sallustro, 176 Hörmann.Il week-end di gare per Sallustro però non si è fermato alla sola Supermoto, ma ha coinvolto anche la Superbike. Qui, il siciliano, infine, ha dovuto cedere il passo al connazionale Bottalico. Anche in questa categoria abbiamo assistito ad una sfida punto a punto il secondo riesce a compiere l'affondo decisivo solamente nella seconda manche domenicale. Sallustro, quindi, conclude la sua annata, sotto la FIM-Europe, con il titolo di campione Supermoto e vice-campione Superbike.Queste le dichiarazione del neo campione europeo.