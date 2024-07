Atletica, quattro siciliani alle Olimpiadi di Parigi 2024: ecco chi sono

«Grazie a tutti quelli che hanno sempre creduto in me - ha scritto su Facebook, dopo aver appreso della convocazione -, alla mia famiglia che c’è sempre stata in qualsiasi momento, a papà che ha seguito la mia preparazione fino allo scorso anno ma che è subito diventato il primo tifoso. Grazie al prof che ha creduto in me dal primo momento, aiutandomi a raggiungere traguardi personali e medaglie importanti, Grazie a tutto il mio team, che lavora dietro le quinte senza il quale questi obiettivi sarebbero irrealizzabili. Grazie a tutti i tifosi che mi vogliono bene e che mi sostengono sempre. Parigi arriviamo».

Alice Mangione

Alice Mangione, ventiseienne di Niscemi, parteciperà alla sua seconda Olimpiade, dopo quella di Tokyo. All'età di 15 anni si è trasferita a Palermo, per allenarsi con il tecnico Gaspare Polizzi. Nel 2015 ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta 4×400 metri ai campionati europei juniores di Eskilstuna e ha ricevuto la sua prima convocazione in nazionale assoluta per partecipare al DécaNation di Parigi, al quale però non prese parte a causa di un infortunio. Dal 2016 ha cambiato allenatore, affidandosi a Francesca Siracusa e nel 2018 si è trasferita a Roma per farsi seguire da Marta Oliva. L'anno successivo ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti di Bressanone nei 400 metri piani. Nello stesso anno viene convocata in nazionale assoluta, in occasione dei campionati europei a squadre e dei mondiali, per la 4×400 m e per la 4×400 m mista, senza tuttavia riuscire a gareggiare. Nel 2020 ha vinto il titolo nazionale dei 400 metri piani ai campionati assoluti di Padova. Da gennaio 2021 è entrata a far parte del Centro Sportivo Esercito. A febbraio conquista la medaglia d'argento nei 400 metri febbraio ai campionati italiani assoluti indoor di Ancona. Il 2 maggio conquista la medaglia d'oro alle World Relays nella staffetta 4×400 m mista con Giancarla Trevisan, Davide Re ed Edoardo Scotti con un crono di 3'16"60. Il 26 giugno, ai campionati italiani di Rovereto, conquista il suo secondo titolo italiano assoluto sui 400 metri piani. Il 5 marzo 2023 si aggiudica la medaglia d'argento agli Europei indoor di Istanbul nella staffetta 4×400 m, con il nuovo record italiano con il tempo di 3'28"61 e ai campionati mondiali di Budapest nelle batterie della staffetta 4x400 m contribuisce a migliorare il record italiano con il crono di 3'23"86. Nel 2024, agli europei di Roma, vince la medaglia d'argento nella staffetta 4x400 metri mista e nella staffetta 4x400 metri femminile (conclusa al quarto posto) migliora il record nazionale realizzato a Budapest, abbassandolo a 3'23"40.

«Sono stata ufficialmente selezionata per i giochi olimpici di Parigi - ha scritto sul proprio profilo Facebook -, le mie seconde olimpiadi dopo quelle di Tokyo. Correrò nella staffetta 4x400 femminile, mista e nella gara individuale. Sono ormai sei anni che mi sono trasferita a Roma e, riguardandomi indietro, penso a quanto sia stato duro allenarmi, affrontare gli infortuni e la lontananza dai miei affetti. I momenti difficili però ti permettono di assaporare ancora di più il raggiungimento dei risultati prefissati. Grazie a tutta la mia squadra che mi ha sostenuto in questo lungo percorso. On se retrouve à Paris!».