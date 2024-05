Cronoscalata Val D’Anapo-Sortino, la macchina organizzativa è già al lavoro

È stata presentata questa mattina nel salone delle conferenze dell’Aci di Siracusacronoscalata Val D’Anapo-Sortinodella cronoscalata Val D’Anapo-Sortino, manifestazione automobilistica che si correrà l' 1 e 2 giugno lungo i tornanti delle strade siracusane. A fare gli onori di casa il presidente dell’Automobil Club, Pietro Romano; presenti il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, il primo cittadino di Melilli, Giuseppe Carta e quello di Sortino Vincenzo Parlato. Hanno partecipato pure l’assessore comunale di Sortino alla legalità e alla cronoscalata Val D’Anapo-Sortino Sofio Murè e il presidente della commissione salita AciSport Alessandro Battaglia.

«Anche quest’anno – ha spiegato il vicepresidente della Siracusa Promotor sport, Sergio Imbrò che organizza la kermesse automobilistica - ci sarà la manifestazione di solidarietà “Tutti in pista” (venerdì 31 maggio) per i diversamente abili mentre le verifiche tecniche-sportive delle vetture si svolgeranno nel centro storico di Sortino. Ci aspettiamo numeri importanti e si cercherà di superare i 165 partenti della passata edizione. Grandi numeri anche per la sicurezza del tracciato con oltre 110 commissari di percorso, 5 ambulanze con medici a bordo e 4 carro attrezzi per spostare le vetture».