Pallanuoto, l'Ortigia piega Trieste e scavalca il Telimar

Vittoria interna per l’Ortigia Siracusa che alla piscina Paolo Caldarella di Siracusa batte 13-8 Trieste nella seconda giornata della fase Round scudetto del campionato di Serie A-1 di pallanuoto. In classifica i biancoversi tornano al quarto posto, scavalcando il Telimar Palermo.

Nel primo parziale le squadre appaiono un po’ contratte, attente a non scoprirsi e imprecise quando si tratta di andare in avanti. Appena Trieste mette la testa avanti con Bini, l’Ortigia risponde ribaltando il punteggio con Inaba e il rigore di Ferrero. Nella seconda frazione il ritmo cresce, la pressione offensiva aumenta e arrivano più gol: dieci in 8 minuti, cinque per parte, con Andrea Condemi, tripletta, e Mladossich, doppietta, protagonisti. L’equilibrio regna ancora all’intervallo lungo, nel terzo tempo l’inerzia della partita inizia a spostarsi, ma è nell’ultima frazione che l’Ortigia prende il largo con Ferrero che trasforma un rigore, Napolitano e ancora Ferrero che finalizzano due superiorità e nel finale il gol di Razzi e la beduina, vale a dire una rovesciata, di Bitadze che fissa il risultato sul 13-8.