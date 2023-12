Pallanuoto: impresa Ortigia, sconfitto il Primorac 18-12

Vittoria in trasferta e qualificazione agli ottavi di finale della Len Euro Cup per l’Ortigia in Montenegro a Kotor contro il Primorac. La squadra allenata da Stefano Piccardo si è imposta per 18-12 ribaltando il risultato dell’andata che vedeva avanti gli avversari per 14-9. Ai siracusani per passare il turno serviva vincere con 6 gol di scarto oppure con 5 reti di differenza ma segnandone almeno 15. Tutti e due gli obiettivi sono stati centrati.

Con questo risultato l’Ortigia ha rimontanto il Primorac, l’ha raggiunto al secondo posto nella classifica del gruppo D e l’ha superato per la migliore differenza gol negli scontri diretti. In evidenza Ynaba, autore di sei reti, e Cassia, che ha firmato quattro gol. Alla squadra di casa guidata da Maslovar non basta la quaterna del capitano Gopcevic.

Nello stesso girone vittoria della Pallanuoto Trieste in casa per 9-8 contro i greci del Panionios già qualificati matematicamente al primo posto. I triestini chiudono il girone al quarto posto.