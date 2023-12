Pallamano: Serie A Gold, Teamnetwork Albatro-Carpi 30-27

Seconda vittoria di fila per la Teamnetwork Albatro (nella foto) che a Siracusa alla palestra Acradina Pino Corso batte il Carpi per 30-27 nel campionato di Serie A Gold di pallamano. Con questo successo i siracusani si avvicinano alla qualificazione alla Coppa Italia.

La squadra allenata da Mateo Garralda parte subito bene, decisa a indirizzare la partita sin dalle prime battute. E il campo dà ragione ai siracusani che poco prima del quarto d’ora sono già in vantaggio di cinque reti. Gli ospiti si rifanno sotto e riescono a portarsi a un solo gol di svantaggio alla fine del primo tempo.

Nella ripresa la Teamnetwork Albatro torna in campo con la consapevolezza di dovere fare di più per avere la meglio e ci riesce. Un primo break in proprio favore, poi il Carpi che riprova ad accorciare le distanze. L’allungo finale arriva nel momento in cui il tecnico dei suracusani Garralda richiama i suoi a dare tutto per portare a casa la vittoria. Si va sul +7 anche se a poco meno di 5 minuti dal fischio finale i carpigiani si riportano sul -3.