Siracusa: addio a Barbara Bufardeci, team manager della nazionale femminile di pallanuoto

Il mondo della pallanuoto è in lacrime per la morte di Barbara Bufardeci, team manager della nazionale femminile e vicepresidente del Circolo Canottieri Ortigia. Era nata a Siracusa l'1 dicembre dicembre 1965, si è spenta dopo una lunga malattia. Era al Setterosa dal 2013. Decine in queste ore i messaggi di cordoglio.

“La Federazione Italiana Nuoto si stringe con affetto alla famiglia. Al compagno Maurizio Failla - si legge - all’ex marito Antonio, al figlio Andrea ed a tutti i familiari giungano le più sentite condoglianze di Paolo Barelli, del vice presidente vicario della Federazione Italiana Nuoto Andrea Pieri, dei vice presidenti Giuseppe Marotta e Teresa Frassinetti (sua atleta plurimedagliata), del segretario generale Antonello Panza, del presidente del Gruppo Ufficiali Gara Roberto Petronilli, dei commissari tecnici del Settebello Alessandro Campagna e del Setterosa Carlo Silipo, del dirigente Fabio Conti (suo ct del Setterosa tra l’altro vice campione olimpico) del consiglio e degli uffici federali e dell’intero movimento natatorio”.

E ancora: "Con il suo prezioso lavoro ha contributo ai successi della nazionale femminile di pallanuoto. Al fianco delle “sue ragazze”, per le quali era una seconda mamma, ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, l’argento ai Giochi del Mediterraneo 2018, il bronzo mondiale a Kazan 2015 ed europeo a Belgrado 2016, due argenti e un bronzo in World League, fino alle recenti medaglie di bronzo agli Europei di Spalato 2022 e ai Mondiali di Fukuoka 2023. Anche nell’ultima trasferta asiatica, nonostante fosse provata dalla malattia, è rimasta sempre accanto alle azzurre". I funerali si celebreranno lunedì alle 16 nella chiesa di San Salvatore, a Siracusa.