Pallanuoto, l'Ortigia Siracusa sfata il tabù Trieste

L’Ortigia sfata il tabù Trieste anche in campionato dopo il successo in Len Euro Cup e vince in trasferta per 16-13 nella settima giornata del girone di Serie A-1 di pallanuoto.

La squadra allenata da Stefano Piccardo, a parte un passaggio a vuoto in avvio di terzo tempo, gioca sempre in controllo costringendo i triestini a inseguire per più di tre tempi. In evidenza per gli aretusei Bitaze e Inaba autori di una tripletta a testa, mentre hanno firmato una doppietta ciascuno Cassia, Carnesecchi, Condemi, Ferrero e Napolitano. Per i padroni di casa del Trieste allenati da Daniele Bettini in gol Dasic, autore di 4 reti, Petronio, che ha firmato una tripletta come Mladossich, Podgornik che ha firmato 2 gol, e Bini.

«Quella di oggi è stata una buonissima prestazione - ha detto l’allenatore dell’Ortigia Stefano Piccardo - Abbiamo sempre condotto il match, sin dall’inizio, siamo stati sempre avanti, è una vittoria strameritata. La squadra c’è, ha voglia, è presente. Abbiamo cercato di fare quello che ci diciamo sempre, vale a dire fare tutti qualcosa per la squadra e oggi questo spirito è venuto fuori».

Filippo Ferrero nella foto di Maria Angela Cinardo - Mfsport.net