Automobilismo, il siciliano Puglisi si conferma campione italiano di Slalom

Il pilota di Giarre Michele Puglisi si conferma campione italiano slalom al termine dell’ultima gara stagionale disputata ad Avola. Il pilota siciliano si è imposto su Radical Sr4 1600 davanti al campano Salvatore Venanzio, anche lui su Radical Sr4, e Salvatore Arresta su Gloria B5 Evo.

Un trionfo per il giovanissimo alfiere della Giarre Corse che ha cosi vinto per la seconda volta consecutiva lo slalom avolese, bissando anche il titolo tricolore e chiudendo davanti al suo antagonista Venanzio, che ha ceduto solo all’ultima manche dell’ultima gara stagionale, mostrando sul tracciato di Avola di sapere tenere testa non solo al vincitore ma anche al ritorno del terzo, il trapanese Arresta, che è stato competitivo anche lui fino alla fine.Quarta piazza per l’altro trapanese Girolamo Ingardia, anche lui su Gloria B5, che ha gareggiato su una sola salita per un problema meccanino ad un semiasse.