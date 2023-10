Pallanuoto, Ortigia sciupona: sconfitta dal Savona

L’Ortigia spreca tanto sotto porta e a Savona deve arrendersi ai padroni di casa per 8-7. La squadra allenata da Stefano Piccardo riesce ad annullare tante situazioni di superiorità degli avversari, gioca anche bene in difesa, ma non riesce ad evitare la sconfitta di misura. In evidenza Di Luciano, autore di una doppietta. Le altre reti per i siracusani portano le firme di Cassia, Cupido, Bitadze, Inaba e Ferrero. Per i padroni di casa allenati da Alberto Angelini in gol Bruni, autore di una tripletta, Rizzo, che ha firmato una doppietta, Vavic, Guidi e Erdelyi.

«Questa partita l’abbiamo persa con i nostri errori ai due metri - ha detto l’allenatore dell’Ortigia Stefano Piccardo a fine partita - subendo tre gol e un rigore nel momento in cui stavamo giocando meglio. Credo che questo abbia fatto la differenza e che sia la chiave del match. Riguardo all’attacco, invece, noi a Savona patiamo sempre la loro intensità, poi va detto che oggi i due portieri hanno fatto benissimo. Per il resto, è stata una gara ben giocata tra due ottime squadre che nuotano e difendono bene. Peccato, perché potevamo uscire con un risultato diverso».

«I valori in acqua tra noi e il Savona sono gli stessi - ha aggiunto il centrovasca dell’Ortigia Luca Cupido - e questa è una partita che potevamo vincere. Abbiamo difeso bene a uomo in meno, mentre abbiamo fatto meno bene sull’uomo in più e soprattutto abbiamo sbagliato sui rimpalli o sulle palle giocate al centro, però la mentalità difensiva è stata buona, perché otto gol subiti a Savona non sono tanti. Abbiamo giocato una buona partita, dispiace perché potevamo uscire con una vittoria o un pareggio».

Il tabellino

RN Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli, Vavic 1, Rizzo (Cap) 2, Urbinati, Bruni 3, Campopiano, Guidi 1, Djurdjic, Erdelyi 1, Da Rold, Bragantini. Allenatore: Angelini

Ortigia Siracusa: Tempesti, Cassia 1, Giribaldi, La Rosa, Di Luciano 2, Cupido 1, Bitadze 1, Carnesecchi, A. Condemi, Inaba 1, Ferrero 1, Napolitano (Cap), Calabresi. Allenatore: Piccardo

Arbitri: Navarra e Ricciotti di Roma

Note: parziali: 2-1, 1-2, 3-2, 2-2. Superiorità numeriche: Savona: 1/8 + 1 rig; Ortigia: 2/9

Nella foto Luca Cupido (Maria Angela Cinardo - Mfsport.net)