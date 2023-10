Pallanuoto A1, vittoria dell'Ortigia sul Brescia per 7 a 3

Vittoria per 7-3 dell’Ortigia contro il Brescia nel turno infrasettimanale del campionato di Serie A1 di pallanuoto. La squadra allenata da Stefano Piccardo ha annullato 11 superiorità su 11 nel corso della partita e ha affidato alle parate di Stefano Tempesti il coronamento di una fase difensiva praticamente perfetta riuscendo ad andare all’intervallo lungo dopo due frazioni di gioco sul 3-1.

Stesso copione anche nella seconda parte della partita fino al 7-3 finale per i siracusani.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita dura - ha detto il vice allenatore Goran Volarevic - e che si sarebbe decisa in difesa. In gare come queste hai poche occasioni e devi giocare al meglio. Loro hanno avuto 11 opportunità a uomini in più e le hanno sbagliate, mentre l’Ortigia ha avuto più lucidità e più pazienza. Questo ha fatto la differenza. Oggi tutta la difesa, compreso Tempesti, che in questo tipo di partite si esalta sempre, ha funzionato alla perfezione».