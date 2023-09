Motociclismo, per Sallustro poker di vittorie e titolo italiano

Salvo Sallustro chiude un 2023 con i fiocchi. Il pilota netino, con la gara di Volterra del 17 Settembre, ha definitivamente messo fine alla sua stagione. Un’annata che ha avuto dell’incredibile, iniziando con il passaggio dalla Superbike alla Naked e terminando con l’ennesimo titolo italiano CIVS e con la straordinaria presenza al ManxGP. Per l’incoronamento di campione italiano Naked, Sallustro ha dovuto attendere proprio il week-end del 16-17 Settembre. Qui, però, il siciliano non ha solo presenziato dagli spalti ma, nonostante l’infortunio subito all’Isola di Man, ha anche gareggiato.

Nonostante la condizione fisica non perfetta, Sallustro non è riuscito a tenere a freno la fame di vittorie. Anzi, ha fatto incetta di primi posti. Perchè, oltre che nella sua categoria, il netino si è cimentato anche nella 250 2T del campionato europeo (EHC). Qui, in sella alla Aprilia prestata dal team Testoni, ha primeggaito sia in gara 1 che in gara 2 con i tempi di 1:37.76 e 1:38.13. Nella naked, invece, le vittorie in entrambe le salite sono arrivate con i crono di 1:31.21 e 1:31.92.

"Abbiamo concluso la stagione nel migliore dei modi – queste le parole di Sallustro al termine della stagione – Adesso che il campionato si è concluso possiamo ufficialmente dire di essere campioni italiani naked. A livello di tempi, per qualche secondo, non sono riuscito a raggiungere i livelli dell’anno scorso ma considerando i problemi alla caviglia che mi porto dall’Isola di Man mi ritengo molto soddisfatto. L’esperienza, però, più divertente è stato il ritorno alla vecchia scuola con una 250 2T. Per questo devo ringraziare gli amici del team Testoni che, come regalo di compleanno, mi hanno prestato una Aprilia consentendomi così di prendere una wild card per il circuito europeo. Anche in questa occasione sono arrivati due primi posti che mi hanno emozionato non poco e mi hanno regalato una bellissima emozione perchè non gareggiavo con queste moto da anni. Questi sono dei risultati che fanno ben sperare in vista dell’anno prossimo”.