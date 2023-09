Euro Cup pallanuoto: debutto vincente dell'Ortigia, il Telimar cede ai rigori

Debutto vincente della CC Ortigia 1928 che supera 17-10 (4-2, 6-1, 2-3, 5-4) i serbi del Valis Vega, nel primo turno della fase a gironi di Euro Cup di pallanuoto, al via oggi. Per i biancoverdi, avanti 10-3 a metà gara, quaterna di un super Cassia e tripletta di capitan Napolitano.

Sconfitto invece il Telimar Palermo 17-15 ai rigori (2-3, 3-5, 4-1, 3-3, 5-3) dal Partizan Belgrado. Dai cinque metri decisivi l’errore di Lo Dico e la trasformazione di Gladovic.

Sono quattro complessivamente le squadre italiane nei gironi, tutte con l’ambizione di qualificarsi al turno successivo: oltre alla CC Ortigia 1928 inserita nel gruppo A, a Sabac in Serbia, e alla Telimar nel gruppo F a Duisburg, ci sono la Pallanuoto Trieste nel gruppo C a Tourcoing, in Francia, e la RN Savona sempre nel gruppo F.

Queste le sfide in programma domani, 22 settembre: Girone A 18.00 Dinamo Bucharest-CC Ortigia 1928 20.00 VK Sabac Elixir-CN Noisy Le Sec Girone C 18.00 Szolnoki Dosza Partiker-EN Tourcoing 20.30 Pays D’Aix Natation-Pallanuoto Trieste Girone F 18.00 Sete Natation-RN Savona 20.00 Duisburg-Telimar.

In alto Jurisic del Telimar contro il Partizan (foto Chuck_ypic)