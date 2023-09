Pallanuoto, l'Ortigia piega il Primorje e stacca il pass per Euro Cup

L’Ortigia Siracusa chiude con una vittoria sul Primorje per 16-14 il girone preliminare di Champions League di pallanuoto e si assicura la partecipazione alla Euro Cup da testa di serie. Passano il turno i greci del Vouliagmeni che hanno ottenuto tre vittorie su tre partite rispetto alle due su tre dei siracusani.

A Oradea, in Romania, contro i croati del Primorje l’Ortigia va sotto, ma riesce a rimanere in partita ribaltando la situazione potendo contare sul portiere Tempesti in versione saracinesca. I parziali di 4-3, 3-3, 3-4 e 6-4 rendono l’idea di quanto sia stata tirata ed equilibrata la partita fino all’ultima frazione quando Francesco Cassia ha messo dentro 5 reti di fila che hanno indirizzato la sfida verso l’Ortigia per il 16-14 finale.

«Una partita come questa, nuotata, giocata, fisica ci serviva tanto per ritrovare ritmo - ha detto l’allenatore dei siracusani, Stefano Piccardo - Sono le partite che ci servono in questa fase di inizio stagione. Non eravamo al massimo della condizione perchè in quattro nella notte erano stati male. Questo turno di Champions è stato un primo assaggio europeo con la squadra rinnovata e direi che abbiamo risposto bene sul piano della preparazione e dell’approccio alla gara».