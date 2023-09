Pallanuoto, il riscatto dell’Ortigia ai preliminari di Champions

Pronto riscatto per l’Ortigia nella seconda giornata del girone preliminare di Champions League di pallanuoto a Oradea in Romania. La squadra allenata da Stefano Piccardo ha battuto i padroni di casa dell’Oradea 14-7.

Dopo la sconfitta all’esordio di ieri contro i greci del Vouliagmeni per 12-8 i siracusani reagiscono nel migliore dei modi nonostante un avvio di partita che li aveva visti sotto al termine del primo tempo concluso 4-3 per l’Oradea.

La musica cambia già dalla seconda frazione di gioco fino a fine partita con l’Ortigia sempre avanti negli altri tre parziali: 3-1, 6-2 e 2-0. Domani mattina alle 8,45 ora italiana ultima e decisiva partita del girone C contro i croati del Primorje Rijeka.