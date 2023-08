Da Noto al tetto d'Italia, l'impresa di Sallustro nel campionato di motociclismo

Salvo Sallustro serve il bis. Dopo il titolo italiano in Superbike, il pilota di Noto si laurea nuovamente campione italiano, stavolta nella categoria Naked (velocità in salita). Con l'en plein nelle tre gare di Spoleto (4-6 Agosto), Sallustro acquisisce la certezza matematica del titolo con una giornata d'anticipo. Per il neo-campione italiano i festeggiamenti non si sono limitati al titolo ma anche al compleanno. Si è trattato di un campionato lungo e combattuto dove di certo non sono mancati i problemi e le difficoltà da affrontare. Nonostante ciò il risultato più ambito è stato centrato e adesso i pensieri vanno all'isola di Man dove dal 20 al 28 Agosto si disputerà il prestigioso ManxGP.

Queste le parole di Sallustro: «Vincendo tutte e tre le manche abbiamo avuto la certezza matematica del titolo. Un risultato molto importante che ci ripaga del tanto lavoro fatto. La soddisfazione maggiore è quella di aver vinto il titolo con una moto, praticamente, originale. Questa è stata la vera sfida per noi in questo 2023. Abbiamo attraversato momenti difficili e l'elettronica ci ha dato molto da fare. Sono convinto che potrei andare anche più veloce di così ma considerando anche l'avvicinarsi del ManxGP siamo stati un po' sul chi va la, non volevamo sbagliare e compromettere quello che sarà un evento storico sia per me che per tutto lo staff. Ovviamente adesso il pensiero va all'Isola di Man ma questo è stato un fine settimana molto importante anche dal punto di vista psicologico perché ci ha dato la fiducia necessaria in vista della partenza del 16».