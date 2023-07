Motociclismo, il pilota di Noto Salvo Sallustro brilla in Belgio

Entra sempre più nel vivo la stagione sportiva di Salvo Sallustro. Il campione di Noto è reduce dalla tappa del campionato italiano velocità salita dell'Isola del Liri dalla quale è tornato a casa con il bottino pieno e da una top ten a Chimay (Belgio) sabato scorso.

All’international road race championship, il netino ha accumulato chilometri in vista del ManxGP e della prossima tappa del campionato italiano del 5/6 agosto di Spoleto. «Rientrare nella top 10 dell'Irrc è una soddisfazione incredibile - ha detto -. Abbiamo portato a casa uno splendido risultato. Pensando anche alle condizioni metereologiche avverse perché a Chimay ha piovuto per tutto il tempo e abbiamo dovuto fare un gran lavoro per sistemare il tutto tra gara 1 e gara 2. Specialmente in gara 1 abbiamo avuto qualche rogna con l'elettronica che ci ha rallentati. Nell'uscita successiva abbiamo abbassato un po' i controlli e guidando alla vecchia maniera siamo riusciti a portare a casa un risultato importante. Questa gara di Chimay, inoltre, è stato un ottimo banco di prova e ci è servita come allenamento per il prossimo ManxGP. Siamo molto soddisfatti». Sallustro torna sulla sua preparazione al ManxGP, la corsa più pericolosa al mondo: «La partenza è prevista per il 16 agosto. Il giorno dopo inizieranno le verifiche sia dell'attrezzatura che della moto e poi inizieremo i test in pista con gli istruttori. Successivamente si passerà alle qualifiche fino alla chiusura con la gara vera e propria. Oltre a questo è iniziata anche la nostra ricerca di sponsor. Mi piacerebbe molto avviare una collaborazione che qualche realtà italiana che abbia voglia di farsi vedere su un palcoscenico internazionale e storico come il Manx GP».