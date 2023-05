Pugilato: il siracusano Tommaso Puglisi è campione italiano juniores Schoolboys

Il siracusano Tommaso Puglisi è il nuovo campione italiano Schoolboys di pugilato, categoria 66 chilogrammi. L’allievo del maestro Diego Caldarella, della palestra delle Fiamme Oro di Siracusa, ha conquistato il titolo a Roseto degli Abruzzi dove si sono svolti i campionati italiani. Tommaso Puglisi, che compirà 14 anni il prossimo giugno, ha battuto in finale per 5-0 il favorito della vigilia.

Tra i tanti attestati di stima e complimenti, sono giunti anche quelli del questore, Benedetto Sanna, si è voluto congratulare personalmente con Tommaso Puglisi e con il suo maestro. Al ragazzo ha ricordato come i sani valori dello sport contribuiscono a diffondere la cultura della solidarietà, della lealtà e del rispetto della persona e delle regole, mentre all'allenatore l’incoraggiamento a proseguire il lavoro che sta portando sempre più giovani ad avvicinarsi allo sport e alla legalità.

Al responsabile della palestra delle Fiamme Oro è arrivato l'incoraggiamento a proseguire lo splendido lavoro che sta portando sempre più giovani, appartenenti anche a quartieri complicati della nostra città, ad avvicinarsi allo sport ed alla legalità nel solco dell'ormai famoso claim della Polizia di Stato 'essercisempre'.

