Il Telimar chiama a raccolta i tifosi per la sfida con l'Ortigia: «Saremo più "cattivi" grazie a loro»

Il Telimar Palermo non può sbagliare. Dopo aver perso gara 1 contro l'Ortigia a Siracusa, adesso è costretto a vincere, in casa, per tenere accesa la speranza di aggiudicarsi la finale terzo quarto posto di pallanuoto maschile serie A1 e la conseguente qualificazione ai preliminari della Champions. Qualora sabato 20 alle ore 18 la squadra del presidente Giliberti dovesse perdere si classificherebbe quarta in campionato con diritto all'accesso alla Len Euro Cup, qualora dovesse vincere, porterebbe i siracusani a gara 3 che si giocherebbe, però, alla piscina Caldarella.

Nonostante il risultato e l'andamento di gara 1 con l'Ortigia sempre avanti in tutti i quarti, in casa Telimar si guarda con ottimismo alla prossima sfida, consapevoli che la sfida può essere pareggiata. "Dopo gara 1 ci siamo accorti che non c'è questo divario con l'Ortigia, che, pur essendo una grande squadra, un forte team, non è molto lontana da noi. Il Telimar non è da meno", dichiara a Gds.it il vicecapitano Fabrizio Di Patti.

I padroni di casa potranno contare su 450 spettatori, dopo l'ampliamento della capienza della piscina comunale di Palermo decretato la scorsa settimana da parte di un'apposita commissione pubblico spettacolo. Sicuramente un elemento importante per il Telimar che quest'anno ha dovuto giocare sempre senza pubblico, per inagibilità delle tribune, eccetto nella partita contro la Pro Recco quando era stato permesso l'ingresso soltanto a 200 persone.

"Penso che affronteremo gara 2 con la consapevolezza che, mettendo cattiveria in più, sostenuti dal nostro pubblico che tornerà ad essere presente in casa, l'approccio sarà diverso e questo - continua Di Patti - ci permetterà di far vedere quanto valiamo e di lottare fino all'ultimo per arrivare a gara 3, ultima sfida per assegnare il terzo posto".

Il Telimar Palermo, dunque, chiama a raccolta i propri tifosi, un'arma in più per vincere la battaglia sportiva di sabato prossimo.

