Ortigia Siracusa-Telimar Palermo: primo scontro per conquistare la qualificazione alla Champions

È il giorno della prima gara della finale terzo/quarto posto del campionato di pallanuoto tra Ortigia Siracusa e Telimar Palermo. Alla piscina Caldarella, a partire dalle 15, le due squadre si daranno battaglia. Si tratta di gara 1, la 2 verrà giocata alla piscina Olimpica di Palermo sabato 20 maggio e sugli spalti il Telimar potrà contare su 450 spettatori, visto che la scorsa settimana è stata aumentata la capienza nell'impianto. Eventuale ultima e decisiva sfida il 27 maggio, nuovamente alla piscina Caldarella di Siracusa. L’Ortigia lo ha ottenuto nella regular season, con tre punti di vantaggio sui palermitani, quarti e protagonisti di un’ottima seconda parte di stagione.

Chi vincerà due delle tre gare otterrà terzo posto in classifica e qualificazione ai preliminari Champions, chi perderà si piazzerà quarta e avrà ugualmente l'accesso alla coppe europee, ma in Len Euro Cup. Le due squadre hanno ben preparato la sfida, svolto i consueti allenamenti e la rifinitura e sono pronti a darsi battaglia.

"Sarà una partita giocata su 8 tempi, se non addirittura 12, quindi non c’è nulla di scontato - dichiara il difensore dell'Ortigia Siracusa Simone Rossi -. Siamo in casa e abbiamo voglia di fare risultato. Siamo arrivati terzi e questo non deve farci sentire di avere la vittoria in tasca, ma anzi deve darci grosse responsabilità. Dovremo dare il massimo in ogni fase, essere cinici davanti e approfittare delle occasioni che avremo, cosa che non abbiamo fatto nell’ultimo periodo, soprattutto in superiorità numerica. Loro preparano molto bene sia l’uomo in più sia l’uomo in meno, quindi sarà un match molto delicato sotto questo punto di vista. La partita del girone di ritorno, giocata a Nesima, non fa fede. Lì abbiamo avuto molte occasioni per chiuderla prima e non siamo stati capaci di farlo, ma loro adesso sono nel momento migliore della stagione, il loro campionato è stato un crescendo, pertanto dovremo essere bravi nel non subire il loro ritmo e anzi imporre il nostro, cercando di essere ordinati e cinici in avanti".

"L'Ortigia Siracusa è arrivata davanti a noi, anche se solo di 3 punti e avere la 'bella' in casa è un vantaggio, sono la squadra favorita - dichiara il tecnico del Telimar Palermo, Marco Baldineti, noi siamo abituati a giocare in trasferta visto che tutti gli scontri diretti, nel girone di ritorno, li abbiamo disputati fuori casa. L'Ortigia è forte, ha una difesa forte, con portiere di livello altissimo, uno dei migliori in Italia, ha due centri bravi e tanti giocatori affermati che lavorano da tanti anni con Campagna e sono cresciuti tanto, Ferrero, Rossi. Accanto a questi ha giocatori esperti come Luciani e Napolitano, è una squadra completa. Noi ci proviamo, ma i favori del pronostico sono per loro".

