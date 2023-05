Ortigia-Telimar, Giliberti: «A Siracusa per dare spettacolo. I nostri tifosi decisivi in gara 2»

Il Telimar continua la marcia di avvicinamento alla prima gara della finale terzo/quarto posto di pallanuoto serie A1. Una sfida che vedrà di fronte i palermitani e l'Ortigia Siracusa, in un derby che assegnerà alla squadra vincitrice, al termine di 3 gare, l'accesso ai preliminari di Champions League, chi si piazzerà quarta disputerà la Len Euro Cup. Il prossimo 16 maggio, gara 1 a Siracusa.

«Giocarsi il terzo posto - dichiara il presidente del Telimar, Marcello Giliberti a Gds.it - credo sia motivo di grande orgoglio, sia per noi che per l'Ortigia, ma anche per l'intera Sicilia. Siamo, nonostante le tante difficoltà legate soprattutto ai tanti problemi della piscina comunale, l'unica regione d'Italia ad avere due squadre che partecipano ai play off scudetto. L'Ortigia è certamente favorita rispetto a noi, ma cercheremo di fare il meglio possibile, per onorare ancora una volta la vasca e dare spettacolo».

Il Telimar si gioca terzo posto e l'accesso ai preliminari di Champions, traguardi che vanno oltre le aspettative di inizio stagione

«Assolutamente, è una stagione straordinaria! Arrivare quarti, tenendo dietro corazzate come Trieste, Savona e Genova Quinto. Abbiamo conquistato in anticipo la qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione e l'accesso ai correnti play off Scudetto. In semifinale abbiamo giocato contro la Pro Recco, la squadra più forte del mondo. Il tutto, con le situazioni disagiate per i problemi alla piscina Olimpica comunale vissuti da settembre fino ad ora, è frutto di un lavoro straordinario sviluppato da tutto il mio staff. Quindi, tenendo conto di tutto ciò, la stagione non può essere definita che straordinaria».

Brescia e Pro Recco sono un gradino più in alto rispetto alle due squadre siciliane. In che modo può essere colmato questo gap

«Con la disponibilità di un budget totalmente diverso, di impianti sportivi adeguati e di una cultura sportiva più matura da parte dell'intero territorio in cui svolgiamo la nostra esemplare e sacrificante attività».

Il Telimar, come ha accennato, quest'anno ha dovuto giocare senza pubblico, ieri è stata ampliata la capienza sugli spalti, portandola da 200 a 450. In gara due, il prossimo 20 maggio, potrete contare anche sull'apporto del pubblico

«La decisione dell'apposita Commissione, con un nuovo provvedimento, ha consentito l'incremento di pubblico e ciò potrebbe rivelarsi un aiuto in più, in un match che giocheremo comunque - così come gara 1 a Siracusa - a viso aperto, dando il massimo, cercando di sbagliare il meno possibile e di restare lucidi ed in partita sino alla fine».

Il presente è straordinario, quale adesso il suo sogno sportivo per il futuro?

«Riuscire a mantenere questo altissimo standard in termini di risultati, incrementando il numero di giocatori locali nel roster dei 13, trovando il sostegno pluriennale da parte di un Main Sponsor, che potrà dare il nome alla squadra, decidendo di sposare il nostro progetto. Chiaramente con la disponibilità di una piscina perfettamente funzionante ed agibile, che possa adeguatamente ospitare i nostri allenamenti e le nostre partite ufficiali di Campionato e di Coppa».

