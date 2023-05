Derby siciliano per un posto in Champions: comincia la settimana più lunga di Telimar e Ortigia

Ortigia Siracusa-Telimar Palermo si giocano l'accesso ai preliminari di Champions League di pallanuoto. Le due squadre, uscite sconfitte sabato scorso, dalle rispettive semifinali scudetto contro Brescia e Pro Recco, dovranno adesso affrontarsi per conquistare l'ultimo posto disponibile per l'accesso ai preliminari della prossima Champions.

L’ormai classico derby Ortigia Siracusa-Telimar Palermo determinerà, dunque, la squadra che arriverà terza in classifica in un campionato dove le due squadre siciliane sono riuscite a tener testa a tante società blasonate. Chi perderà il confronto, che si giocherà al meglio delle tre gare, arriverà dunque al quarto posto, accedendo così alla Len Euro Cup.

Ortigia e Telimar, le esperienze in competizioni europee

I siracusani hanno più esperienza in campo internazionale avendo già partecipato ad una fase Elite di Champions League (2020/2021); l'Ortigia è stato in assoluto il primo club siciliano a partecipare ai gironi della competizione, piazzandosi tra le prime 12 squadre d’Europa. Sempre in campo europeo, i siracusani hanno raggiunto la finale 2019/2020 (poi cancellata per Covid) e due semifinali (2018/19 e 2021/22) di Euro Cup. I palermitani, invece, non hanno mai raggiunto l'accesso alla massima competizione europea e la loro prima partecipazione alla Len Euro Cup è datata 2021/2022 con la conquista della medaglia di argento, dietro solo alla squadra spagnola del Sabadell. Nella stagione in corso, il Telimar ha disputato per il secondo anno consecutivo il torneo sfiorando la qualificazione agli ottavi dopo aver perso di misura con il Barcelona. La qualificazione Champions League non è mai stata raggiunta dal club dell’Addaura che, comunque, è già sicuro di partecipare per il terzo anno consecutivo alle coppe europee.

Ortigia Siracusa-Telimar Palermo, i prossimi incontri

Ortigia-Telimar si giocheranno dunque la finale 3°/4° posto al meglio delle tre gare. Si inizia in casa di chi si è meglio piazzata in campionato, ovvero a Siracusa (terza), gara due si disputerà a Palermo (quarta nella regular season) e l'ultima partita nuovamente tra le mura amiche della squadra di Tempesti e compagni. Il primo match tra Ortigia e Telimar si giocherà il prossimo 16 maggio alle ore 18; la seconda partita è prevista all'Olimpica di Palermo per il prossimo 20 maggio, sempre alle 18 e la squadra del presidente Giliberti, che ha potuto godere nuovamente dell'apporto del pubblico sugli spalti, spera che venga autorizzata una maggiore capienza di spettatori sulle tribune. L'ultima partita, che potrebbe essere quella determinante, si disputerà alla piscina Caldarella di Siracusa il 27 maggio alle ore 18.

