Podio tutto siracusano al campionato di salsa e bachata

Podio tutto siracusano al campionato di World Salsa Competition che si è svolto domenica nel Centro Fiere di Bicocca a Catania. Nella classe C di Salsa prima posizione per la coppia Elisa Cappello e Sebastiano Sole, secondo posto per il duo Giulia Innocenti e Giacomo Mazzeo mentre al terzo posto si è classificata la coppia formata da Nilde Amorusi e Giuliano Messina. Nella Bachata confermata la prima posizione per la coppia Cappello-Sole così come il secondo posto del duo Innocenti-Mazzeo. Terzi i messinesi Antonio Russo e Giuliana Capodieci. Quarto posto, invece, per la coppia Amorusi-Messina. «Si tratta di un risultato storico - ha spiegato il maestro siracusano Mariano Dell’Aquila - visto che non si era mai verificato un podio tutto siracusano». Ottima prestazione anche per la coppia Lucrezia Sarti e Mattia Lombardo che hanno conquistato la seconda posizione nella classe D in Salsa ed il quarto posto in Bachata.

«Ringrazio vivamente i ragazzi - ha aggiunto Dell’Aquila che a Siracusa è un volto noto nella danza anche perché negli anni scorsi ha vinto il campionato mondiale di danze latino americane nella classe internazionale - per aver creduto nel lavoro svolto. Una giornata unica e speciale per le danze caraibiche a Siracusa, abbiamo vinto tutti insieme».

