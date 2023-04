Pallamano, l'Albatro Siracusa piega il Romagna e si salva con una giornata d'anticipo

L’Albatro Siracusa con una giornata di anticipo ha festeggiato davanti al pubblico amico al PalaCorso la permanenza nel torneo di Serie A Gold di pallamano maschile. Il sette di Pucho Jung ha regolato 23 a 21 il Romagna, fanalino di coda del torneo, ed approfittato pure della sconfitta del Fondi a Cassano. Tre punti di vantaggio sui laziali ad un turno dalla fine hanno permesso a fine gara di festeggiare alla società bluarancio. Non è stato comunque una passeggiata per i siracusani che hanno dovuto sudare per avere la meglio su un Romagna che potrebbe impegnare gli avversari in chiave play-out. Inizio sprint per gli ospiti che riuscono a portarsi pure sul 2-5. L’Albatro però non si scompone ed inizia a rimontare ed effettuare il sorpasso. Il primo tempo si è chiuso 12 a 9 per i siracusani. Nella ripresa la squadra di casa prova ad allungare ma il Romagna cerca sempre di rimanere in partita. Alla fine è festa siracusana con il pubblico accorso numeroso al Pala Corso.

«Partita impeccabile - ha commentato a fine gara il presidente dell’Albatro Siracusa Vito Laudani - Sì, seguivamo a distanza l’altra partita, ma qui c’è stato da soffrire. Il tecnico Pucho Jung ha risparmiato i giocatori centellinando i minuti in campo per ognuno di loro. Emozione forte, ora lavoriamo per il prossimo campionato». Il tecnico argentino festeggia con i suoi e non nasconde l’emozione. «Obiettivo raggiunto - ha spiegato - Cuore e intelligenza in campo e vittoria meritata. Grazie alla società e a questi ragazzi, adesso guardiamo alla prossima stagione». L’ala siracusana non nasconde l’emozione per il raggiungimento di questa salvezza. «Felice, ce la siamo meritata - ha aggiunto il giocatore siracusano - Stagione lunga, difficile, ma abbiamo dimostrato di meritare questo epilogo».

